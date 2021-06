DJ Morphosys/Incyte melden positive Langzeitergebnisse zu Tafasitamab

FRANKFURT (Dow Jones)--Morphosys und das US-Biopharma-Unternehmen Incyte haben vielversprechende Daten aus dem dreijährigen Nachbeobachtungszeitraum der laufenden Phase 2 L-MIND-Studie mit Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) erzielt. In der von einem unabhängigen Prüfkomitee ausgewerteten Langzeitanalyse habe sich gezeigt, dass die mit Tafasitamab plus Lenalidomid behandelten Patienten eine Gesamtansprechrate von 57,5 Prozent und eine vollständige Ansprechrate von 40 Prozent aufwiesen. Die mediane Ansprechdauer betrug 43,9 Monate und die mediane Gesamtüberlebenszeit 33,5 Monate. Das mediane progressionsfreie Überleben habe bei 11,6 Monaten gelegen.

Diese Daten sollen auf Abruf im Rahmen der Jahrestagung 2021 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) verfügbar sein, die vom 4. bis 8. Juni 2021 virtuell stattfindet.

"Die dreijährigen Wirksamkeitsdaten, zusammen mit dem Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von Tafasitamab, untermauern die therapeutische Option für Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL, die nicht für eine Transplantation in Frage kommen - eine traditionell schwer zu behandelnde Patientengruppe", sagte Gilles Salles, Lymphoma Service Chief am Memorial Sloan Kettering Cancer Center und leitender Prüfarzt der L-MIND-Studie. Die Bestätigung der positiven Ergebnisse der Patienten in der L-MIND-Studie seien ermutigend und deuteten darauf hin, dass diese Kombinationstherapie möglicherweise einen Paradigmenwechsel und eine langfristige Kontrolle der Krankheit bedeuten könnte.

Im Juli 2020 genehmigte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA Tafasitamab-cxix in Kombination mit Lenalidomid für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit nicht anderweitig spezifiziertem rezidiviertem oder refraktärem DLBCL, einschließlich durch niedergradiges Lymphom bedingtem DLBCL, und die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation in Frage kommen. Die Zulassung in dieser Indikation wurde im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens auf Basis der Gesamtansprechrate erteilt. Die weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und Bestätigung des klinischen Nutzens durch eine konfirmatorische Studie(n) abhängig gemacht werden. Die US-Zulassung basiert auf einer vom Zentrallabor bestätigten Wirksamkeitsuntergruppe von 71 Patienten.

Das DLBCL ist weltweit die häufigste Form des Non-Hodgkin-Lymphoms bei Erwachsenen, das durch schnell wachsende Massen bösartiger B-Zellen in den Lymphknoten, der Milz, der Leber, dem Knochenmark oder anderen Organen gekennzeichnet ist. Es handelt sich um eine aggressive Erkrankung, bei der etwa 40 Prozent der Patienten nicht auf die Ersttherapie ansprechen oder danach einen Rückfall erleiden.

Tafasitamab ist ein humanisierter, Fc-modifizierter, zytolytischer, gegen CD19 gerichteter monoklonaler Antikörper. 2010 hat Morphosys die weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für Tafasitamab von Xencor einlizensiert. Im Januar 2020 schlossen MorphoSys und Incyte eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung zur weiteren Entwicklung und weltweiten Vermarktung von Tafasitamab. Monjuvi(R) wird von Incyte und MorphoSys in den USA gemeinsam vermarktet. Incyte hat die exklusiven Vermarktungsrechte außerhalb der Vereinigten Staaten.

