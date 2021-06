Bei "Robinhood-Aktien" denkt man oft an risikoreiche Aktien mit Aussicht auf große Gewinne - aber auch große Verluste. Das sind genau die Unternehmen, die in der Liste der 100 beliebtesten Aktien von Robinhood vorkommen. Aber die Liste enthält auch Namen, die weniger riskant sind. Diese Aktien haben Investoren große Gewinne eingebracht - und werden es wahrscheinlich auch in Zukunft tun. Ich meine damit ein Unterhaltungsunternehmen, einen Sportbekleidungsgiganten und ein Biotech-Unternehmen, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...