Diese Woche fast schon üblich in den letzten Wochen: DAX-Rekordstand. Erstmals über 12.700 Punkte - und die Luft nach oben scheint immer noch vorhanden. Wenn auch die richtige Kaufdynamik nicht einsetzt, so gibt es doch bei kleineren Schwächen sofort Nachkäufe. In dieser Woche also wieder einmal Allzeithoch - aber so richtige Partylaune kommt - Gott sei Dank - nicht auf. Die Rekorde fallen eher so "nebenbei" unaufgeregt. Ohne Euphorie. Gesunde Entwicklung, noch. Also die Indizes auf Rekordjagd.Im Dauerlauf von Rekord zu Rekord. Könnte so weitergehen. Wenn nicht irgendwas passiert: Biden erweiterte ...

