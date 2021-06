In der ersten Juni-Woche des Jahres (Kalenderwoche 22) gibt die Metalcorp Group die Emission einer neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3KRAP3) mit einem Volumen von bis zu 250 Mio. Euro bekannt. Die jährliche Verzinsung soll zwischen von 6,25 % bis 6,75 % liegen, der finale Kupon wird voraussichtlich am 25. Juni 2021 festgelegt. Die öffentliche Zeichnungsphase der neuen Metalcorp-Anleihe läuft vom 9. Juni 2021 bis zum 23. Juni 2021. Neben dem öffentlichen Angebot findet vom 9. Juni 2021 bis zum 18. Juni 2021 auch ein Umtauschangebot an die Inhaber der Metalcorp-Anleihe 2017/22 (WKN A19MDV) statt. Unterdessen wurde die andere 2017er Anleihe der Metalcorp Group S.A. (WKN A19JEV) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG in dieser Woche weiterhin als "äußerst attraktiv" mit der Bestnote von 5 Sternen bewertet.

Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA kann mit ihrer ersten fünfjährigen Anleihe (ISIN DE000A3H3KP5) ein Volumen von 17 Mio. Euro einsammeln. Das Gesamtvolumen der Werder-Anleihe beträgt 30 Mio. Euro, die Bremer hatten stets ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro kommuniziert, das nun nahezu erreicht wurde. Die zufließenden Mittel dienen vor allem für den Ausbau der Finanzkraft, zudem sollen auch der Nachwuchs, die Digitalisierung und Nachhaltigkeitsprojekte gefördert werden. Die Hylea ...

