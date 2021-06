Die Leoni-Aktie (WKN: 540888) ist in den vergangenen sechs Monaten kräftig gestiegen. Insgesamt hat sich der Kurs in dem Zeitraum mehr als verdoppelt und steht aktuell bei 14,88 Euro (Stand: 04.06.2021). In den vergangenen Jahren hatte Leoni mit einer ganzen Reihe von hausgemachten Problemen zu kämpfen. Die Konsequenz daraus waren eine harte Sanierung, riesige Verluste und der Absturz des Aktienkurses. Inzwischen sind aber deutliche Fortschritte bei der Sanierung zu erkennen. Das könnte in den kommenden ...

