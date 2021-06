Peloton: Rücksetzer nach Rückruf! Jetzt Long-Einstieg? >>> PULLBACK-SETUP <<<

Unfälle mit Kindern bei einem Laufband. Lockdown-Gewinner Pelton (PTON) könnte Kaufimpuls erhalten, wenn sich Klagen als aussichtlos erweisen.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das Wertpapier gehörte zu den Top-Performern in der harten Lockdown-Phase als Fitness-Studios praktisch weltweit geschlossen waren und Millionen Sportler ihr Traningsprogramm ins heimische Wohnzimmer verlagerten. Die zwischenzeitlichen Lockerungen relativierten das Potential der Aktie, hinzu kam eine kostspieliege Rückrufaktion, die am Image des Unternehmens kratzte. Nach dem Rücksetzer der letzten Tage könnte ein Long Setup wieder interessant werden.

Rückblick:

Chart vom 04.06.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 103.01 USD











Meine Expertenmeinung zu PTON

Meinung: Die US-Verbraucherschutzbehörde Consumer Product Safety Commission (CPSC) hatte von Unfällen mit Kindern bei einem Laufbahn erfahren. In einem Fall war es zu einem Todesfall gekommen. Peloton zögerte lange mit der Rückrufaktion, weil das Gerät nur für über 16-Jährige vorgesehen ist und somit kein bestimmungsgemäßer Gebrauch vorlag. Somit sind die Erfolgsaussichten einer Klagewelle begrenzt und ein Kurschub nach oben wäre im Bereich des Möglichen.

Setup:

Mögliches Setup: Wir orientieren uns an der letzen Tageskerze, setzen Kaufsignal und Stopp Loss knapp darüber und darunter und nehmen als Kursziel das Pivot-Hocch vom 28. Mai ins Visier. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 5. Augsust, so dass wir den Trade lange laufen lassen können.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in PTON.

Veröffentlichungsdatum: 05.06.2021

Bitte nehmen Sie nachstehenden Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis.

