MOUNTAIN VIEW/ NEW YORK (IT-Times) - Mit SentinelOne hat ein weiteres Cybersecurity-Unternehmen den Börsengang in den USA beantragt und hofft auf eine hohe Nachfrage nach der Aktie. SentinelOne Inc. hat am Donnerstag bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einen Antrag auf Notierung an der New...

Den vollständigen Artikel lesen ...