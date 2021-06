von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Gute Zeiten für Waferhersteller Siltronic: Die in der Chipherstellung benötigten Siliziumscheiben (Wafer) bleiben sehr begehrt. Dafür sorgen das pandemiebedingt höhere Tempo bei der Digitalisierung in vielen Bereichen der Wirtschaft, Engpässe bei Chiplieferungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...