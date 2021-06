von Julia Groth, Euro am Sonntag W er wissen will, was die Afrikanische Schweinepest mit den Getreidepreisen in Amerika zu tun hat, muss den Blick nach China richten. Dort sind Schweinebauern eifrig damit beschäftigt, ihre Viehbestände auf jenes Niveau zu hieven, auf dem sie sich befanden, ehe die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...