Die Edelmetalle liefen in der abgelaufenen Handelswoche insgesamt seitwärts mit leichterer Tendenz. Die Zinsängste, die zwischenzeitlich den US-Dollar stärkten und die Edelmetalle scharf korrigieren ließen, legten sich am Freitag wieder. Im Ergebnis gaben Gold, Silber und Platin nach, während Palladium leicht zulegen konnte.Gold korrigiert auf TrendlinieIn der abgelaufenen Handelswoche kam am Donnerstag nach den ersten Arbeitsmarktzahlen in den USA neue Zinsunruhe auf, die sich dann aber einen Tag später mit den offiziellen ...

