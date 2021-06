EQS Group-Ad-hoc: Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Belimo Holding AG: Deutliche Steigerung von Umsatz und Profitabilität im ersten Halbjahr 2021 erwartet



07.06.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Aufgrund anhaltend hoher Nachfrage im Markt erwartet die Belimo Gruppe für das erste Halbjahr 2021 eine deutliche Steigerung ihres Umsatzes und Profitabilität verglichen mit der Vorjahresperiode. Der Ausblick auf das Gesamtjahr 2021 bleibt jedoch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.



Belimo verzeichnete in den ersten Monaten 2021 eine konstant hohe Nachfrage in allen drei Marktregionen. Die Gruppe rechnet für die erste Jahreshälfte 2021 deshalb mit einem Umsatzplus von gut 10 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Aufgrund der sehr erfreulichen Umsatzentwicklung in Kombination mit nach wie vor reduzierten Reise- und Marketingaufwendungen sowie einem verbesserten Finanzresultat dürfte das Ergebnis des ersten Halbjahres 2021 deutlich über demjenigen der Vorjahresperiode zu liegen kommen. Insbesondere das zweite Quartal 2020 war negativ beeinflusst durch die COVID-19-Pandemie. Entsprechend ist der Vorjahresvergleich nur bedingt aussagekräftig. Allerdings erwartet Belimo auch gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 ein Umsatzwachstum. Die Halbjahreszahlen werden am 22. Juli 2021 veröffentlicht.



Ausblick auf Gesamtjahr 2021 mit Unsicherheiten behaftet

Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie ist der Ausblick auf des Gesamtjahr 2021 weiterhin mit Unsicherheiten und Risiken behaftet. Insbesondere erwartet Belimo weiterhin steigende Rohstoffpreise und Lieferengpässe bei Teilen und Komponenten, was die Bautätigkeit negativ beeinflussen und vereinzelt zu einer Zunahme der Produktlieferzeiten führen kann. Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative elektrische Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von CHF 661 Millionen und beschäftigt rund 1'900 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN). Kontakt Dr. Markus Schürch, CFO +41 43 843 62 32 Gérard Moinat, IRO +41 43 843 63 80 Termine Publikation Halbjahresbericht 2021 22. Juli 2021 Belimo Capital Markets Day 8. September 2021 Publikation Umsatzzahlen 2021 20. Januar 2022 Medien- und Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 2021 7. März 2022

