07.06.2021

MBB SE beruft weiteren Geschäftsführenden Direktor Berlin, 7. Juni 2021 - Die MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, beruft mit Wirkung zum 1. Juli 2021 Herrn Dr. Jakob Ammer als weiteren Geschäftsführenden Direktor. Als COO der Unternehmensgruppe wird er insbesondere die Entwicklung der Tochterunternehmen verantworten. Jakob Ammer ist seit 2020 Teil des MBB-Teams und hat zuvor bei Bain & Company insbesondere Private Equity-Häuser und Industrieunternehmen beraten. Er promovierte am Wittener Institut für Familienunternehmen zum Thema der Familiennachfolge. Klaus Seidel, bisheriger COO der MBB, wird seinen zum 30. Juni 2021 auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern. Zukünftig wird er als Aufsichtsratsmitglied der DTS IT AG die strategische Entwicklung des IT-Security Spezialisten intensiv mitgestalten. Der Verwaltungsrat der MBB dankt Klaus Seidel herzlich für 22 Jahre erfolgreichen Einsatz in der MBB-Familie und freut sich, mit ihm als Aufsichtsratsmitglied der DTS weiterhin eng zusammenzuarbeiten. Ab 1. Juli 2021 bilden Dr. Constantin Mang als CEO, Torben Teichler als CIO und Dr. Jakob Ammer als COO das Management der MBB SE. Dr. Christof Nesemeier wird im Rahmen der monistischen Unternehmensverfassung Executive Chairman (Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor). Gert Maria Freimuth wird stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender. Gert-Maria Freimuth und Dr. Christof Nesemeier haben das Unternehmen vor 25 Jahren gegründet und vereinen zusammen mehr als 65 % des Aktienkapitals. Beide Gründer halten Ihre Anteile langfristig.



MBB SE

Joachimsthaler Straße 34

10719 Berlin

Tel +49 30 844 15 330

Fax +49 30 844 15 333

anfrage@mbb.com

www.mbb.com



Geschäftsführende Direktoren

Dr. Christof Nesemeier (CEO)

Dr. Constantin Mang

Klaus Seidel Vorsitzender des Verwaltungsrats

Gert-Maria Freimuth Registergericht

