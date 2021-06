Seit dem Start vor gut einem Jahr hat die digitale Plattform "My Way" der Grossbank rund 3,7 Milliarden Dollar angezogen, wie eine mit der Situation vertrauten Person erklärte.Innerhalb der kommenden zwölf Monate habe My Way das Potenzial, auf 30 Milliarden Dollar zu kommen. Ein Sprecher der Bank bestätigte die Zahlen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...