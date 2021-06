Berlin (ots) - Plattformen bestimmen heute viele Bereiche der Gesellschaft und Wirtschaft. Was Google, Facebook und Amazon im Silicon Valley begonnen haben, hält längst auch Einzug in andere Bereiche unseres Lebens: Plattformen führen Angebot und Nachfrage am Markt zusammen und bereichern eine gesamte Branche mit neuem Wissen und Fähigkeiten.Damit auch die Fitness- und Gesundheitsindustrie davon profitieren kann, bietet das Health-Tech-Unternehmen Lindera (https://www.lindera.de/) Herstellern ab sofort seine Lösung LTech an, das Tech Software Development Kit (https://www.youtube.com/watch?v=4EAhNSYDf7E) (SDK). So stellt Lindera seine innovative 3D-Technologie für die Bewegungsanalyse zur Verfügung, App-Anbieter können diese in ihre Anwendungen integrieren und die vielseitigen Funktionen des 3D-Skelett-Trackers nutzen. Dank des Algorithmus können sie Endkund*innen, wie Hobby- oder Profisportler*innen, so ein personalisiertes Training mit Feedback in Echtzeit bieten. Wie einfach das gehen kann, zeigt dieses Video (https://www.youtube.com/watch?v=4EAhNSYDf7E).Intelligente KI-Technologie für alles, was wir tunMit der KI-basierten Mobilitätsanalyse Lindera SturzApp (https://www.lindera.de/produkte/pflege/) ist das Berliner Unternehmen bereits erfolgreich in Pflegeeinrichtungen und Therapiezentren in ganz Deutschland im Einsatz. Damit noch mehr Menschen von objektiven und präzisen Analyse profitieren können, hat Lindera auf Grundlage des Google-Positionsmodell (https://developers.google.com/ml-kit/images/vision/pose-detection/accurate-modelcard.pdf)s einen flexiblen Pose-Matching-Algorithmus entwickelt, der auf drei Elementen basiert:- Über die Weboberfläche laden Anbieter von Bewegungs-Apps ihr Video hoch, wenden den Lindera 3D-Skelett-Tracker darauf an, wählen die Parameter der Übung aus und speichern die Definition.- Der Pose-Matching-Algorithmus gleicht die Bewegungen der Nutzer*innen auf der Grundlage des Positionsmodells und der zuvor definierten Merkmale der Pose in der Weboberfläche ab.- Der Feedback-Generator gibt Nutzer*innen in Echtzeit individuelle Verbesserungsvorschläge, beispielsweise zur Bewegungsausführung, der Ausführungsgeschwindigkeit und der Anzahl der Wiederholungen. Die Software erkennt dabei nicht nur Fehlstellungen bei Übungen in der Horizontalen oder Vertikalen, sondern gibt auch präzise Rückmeldung.Der intelligente Pose-Matching-Algorithmus funktioniert für eine nahezu unendliche Anzahl an Posen und Übungstypen. Unternehmen können ihre konkreten Anwendungsfälle und Übungen so in wenigen Stunden in die Plattformlösung einführen. Die Integration und die Anwendung können durch das Unternehmen selbst erfolgen, ebenso wie die einfache und schnelle Einbindung neuer Übungen.Technologie einfach in wenigen Stunden integrierenMit LTech, dem Lindera Software Development Kit, ermöglicht Lindera Anbietern jeder Größe, von den Möglichkeiten innovativer Technologien zu profitieren. Die intelligente Software mit 3D Motion Tracking bietet dabei höchste Präzision und schneidet als bestes unter Modellen (https://arxiv.org/pdf/2006.10204.pdf) für mobile Endgeräte ab - mit einem Percent of Correct Key points (PCK@0.2) von 84,0. Der PCK@0.2 dient der Beurteilung der Präzision.Minimale Hardware-Anforderungen, beispielsweise lediglich eine RGB-Kamera anstatt zusätzlicher Sensoren, sorgen dafür, dass eine breite Zielgruppe erreicht wird und sowohl iOS- als auch Android-Nutzer*innen angesprochen werden können. Zudem profitieren Hersteller von der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Lindera Algorithmus durch noch genauere 2D- und 3D-Modelle.Pressekontakt:Lindera GmbHKottbusser Damm 7910967 BerlinDiana Heinrichsdiana@lindera.deTel.: +49 30 12085471Original-Content von: Lindera GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156286/4934067