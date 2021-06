07.06.2021 - Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) hat einiges "auf die Schiene gebracht" in den letzten Monaten. Ausbau des neuen Segemnets Logistik inclusive erstem Fonds mit 400 Mio EUR Volumen Verkäufe. Käufe. Und letztens das "grüne" Schuldscheindarlehen - DIC Asset bewegt sich. Das SDAX-Unternehemn gab heute den Erwerb von zwei Büroimmobilien im Rahmen einer Off-Market-Transaktion in München bekannt. Und man eght in die Vollen: Gesamtinvestitionskosten betragen insgesamt rund 635 Mio EUR. Mit dem Kauf tätig DIC Asset das bisher größte Investment des Unternehmens in der bayerischen Hauptstadt. ...

