DJ Walter-Borjans: Sachsen-Anhalt bringt SPD "weder Rücken- noch Gegenwind"

BERLIN (Dow Jones)--Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auf eine Polarisierung zurückgeführt. "Für die Bundes-SPD ist dieses Wahlergebnis weder Rücken- noch Gegenwind", sagte er der Funke-Mediengruppe. "Es gibt nichts schön zu reden." Das Ergebnis gehe "auf die klare Position von Reiner Haseloff zurück, die AfD außen vor zu lassen. Zwischen diesen beiden Polen, hier Haseloff, dort die AfD, kamen die anderen Parteien kaum vor", beklagte Walter-Borjans.

Das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt sei aber nicht zu verallgemeinern, betonte er zudem im Deutschlandfunk. Die SPD habe auf Bundesebene in der großen Koalition die kompetenteren Minister und Ministerinnen an Bord und viel für die große Mehrheit der Bevölkerung getan, meinte Walter-Borjans. "Wenn man das fortgesetzt haben will, dann muss eine SPD ins Kanzleramt", sagte der Co-Parteichef.

Im Nachrichtensender Phoenix führte er das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl auch auf erschwerte Bedingungen beim Wahlkampf aufgrund der Corona-Pandemie zurück. "Ich glaube, dass die Themen, die wir auf dem Zettel haben, natürlich immer ein Stück Erklärungsbedarf haben und da ist Corona natürlich enorm schwer, wenn man nicht mit dem Bürger, der Bürgerin direkt zusammentreffen kann."

Die Kritik, dass die SPD in mehreren ostdeutschen Ländern viele ihrer Themen nicht umsetzen könne, obwohl sie mitregiere, wies Walter-Borjans zurück: "Wenn man sich zu einer verantwortungsvollen Koalition bekennt, da kann man nicht jeden Tag ausscheren und das Gegenteil dessen machen, was man vereinbart hat."

June 07, 2021 02:46 ET (06:46 GMT)

