Der ATX dürfte am Montag kaum verändert in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex signalisierte rund eine dreiviertel Stunde vor Handelsstart ein hauchdünnes Minus von 0,01 Prozent. Damit dürfte sich der wenig bewegte Handel vom vergangenen Freitag vorerst fortsetzen. Auch an den europäischen Leitbörsen zeichnet sich eine leicht schwächere Eröffnung ab. Die Vorgaben der Fernost-Börsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...