Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Reckitt Benckiser hat sein chinesisches Geschäft mit Säuglings- und Kindernahrung für netto 1,3 Milliarden US-Dollar verkauft. Käufer ist die Hongkonger Primavera Capital Acquisition Corp., wie der britische Konsumgüterkonzern mitteilte.

In der Transaktion wird das Geschäft mit 2,2 Milliarden Dollar bewertet (Enterprise Value), wie die Reckitt Benckiser Group PLC am Samstag mitteilte.

Der Hersteller von Marken wie Calgon, Clearasil, Durex und Scholl hatte das Geschäft im Februar auf den Prüfstand gestellt. Reckitt Benckiser will weiterhin 8 Prozent daran halten. Der Abschluss wird im 2. Halbjahr 2021 erwartet.

Reckitt rechnet im Rahmen der Transaktion mit steuerlichen Belastungen in Höhe von 300 Millionen britischen Pfund sowie weiteren Kosten von 200 Millionen Pfund. Der Nettoerlös soll zum Schuldenabbau verwendet werden.

June 07, 2021 03:02 ET (07:02 GMT)

