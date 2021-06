Bonn / Berlin (ots) - Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Silvia Breher sieht den Sieg von Ministerpräsident Reiner Haseloff in Sachsen-Anhalt auch in dessen klarer Abgrenzung zur AfD begründet. "Das ist ein klares Signal, für Positionen zu stehen und klar in der eigenen Meinung zu sein, sodass diese Diskussionen gar nicht mehr aufkommen müssen", sagte Breher im phoenix-Interview. Nun gehe die Union mit Rückenwind in den Bundestagswahlkampf. Endgültig beenden könne man jetzt auch alle Debatten, ob der CDU-Vorsitzende Armin Laschet der richtige Kanzlerkandidat sei. "Diese Entscheidung steht und jetzt geht es weiter mit Vollgas nach vorne", so Breher. Dass man ohne einen Amtsbonus die Bundestagswahl bestreiten müsse, sei auch für ihre Partei ein neue Situation, "und deshalb ist es für uns umso wichtiger, dass wir gezeigt haben, wir können kämpfen, die CDU ist da, hat das Ohr am Puls der Zeit und ist bei den Sorgen der Menschen", meinte die stellvertretende CDU-Vorsitzende.



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4934141

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de