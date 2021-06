Teaneck, New Jersey (ots/PRNewswire) - Durch die Transformation und Modernisierung seiner IT-Systeme kann Aker Solutions seinen Kunden in der Öl- und Gasbranche mehr Flexibilität und eine schnellere Markteinführung bietenCognizant (Nasdaq: CTSH) hat heute bekannt gegeben, dass es seine Zusammenarbeit mit dem international aktiven Engineering-Unternehmen Aker Solutions erweitert hat. Im Rahmen der Zusammenarbeit soll seine gesamte IT-Infrastruktur modernisiert und vereinfacht werden, einschließlich des Netzwerks für die Unternehmenstechnologie sowie der Wartung und Entwicklung von Anwendungen. Aker Solutions hilft Unternehmen bei der Erschließung von Energie aus Quellen wie Öl, Gas und Offshore-Wind.Die erweiterte Zusammenarbeit wird die Produktivität und Skalierbarkeit des Geschäfts von Aker Solutions erhöhen und gleichzeitig die IT-Betriebskosten senken. Mit dem DevOps-Ansatz von Cognizant kann das Unternehmen einen agilen Support und kürzere Lieferzeiten für neue Projekte, wie z. B. die Erschließung von Ölfeldern oder Windkraftanlagen bieten. Im Rahmen des Fünf-Jahres-Vertrags wird Cognizant digitale Lösungen und Dienstleistungen anbieten, darunter das Design, die Entwicklung und den Einsatz von mobilen Anwendungen. Digitale Technologien, einschließlich KI, Datenanalyse und IoT, werden es den Kunden von Aker Solutions ermöglichen, die vorausschauende Wartung ihrer unterstützten Anlagen zu verbessern und die Produktivität ihrer Mitarbeiter vor Ort durch den Einsatz mobiler Anwendungen zu steigern."Die Nachfrage im Bereich der Energieerzeugung steigt, und unsere Kunden fordern Produkte und Dienstleistungen, die dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren", sagt Joar Handeland, CIO bei Aker Solutions. "Gleichzeitig möchten wir die Kosten für neue Produkte, Dienstleistungen und Technologien senken, um sie für mehr Einsätze attraktiv zu machen. Wir wollen diese Herausforderungen lösen, indem wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette effektiver zusammenarbeiten und neue Lösungen ermöglichen. Dafür benötigen wir einen vertrauenswürdigen Partner, der unser Geschäft versteht, und die jüngsten Investitionen von Cognizant in digitale Technologien haben uns das Vertrauen gegeben, dass sie den Wettbewerbsvorteil bieten können, den wir benötigen, um unseren Kunden in diesen turbulenten Zeiten zum Erfolg zu verhelfen."Cognizant wird auch die Unternehmenstransformation unterstützen und das SAP-System von Aker Solutions verwalten, um die Geschäftsprozesse zu optimieren und die betriebliche Effizienz, die Benutzerfreundlichkeit und das Engagement der Mitarbeiter zu verbessern."Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit Aker Solutions fortzusetzen und das Unternehmen bei der Steigerung seiner Produktivität und der Umstellung auf erneuerbare Energien zu unterstützen, während es sich auf einen tiefgreifenden Wandel vorbereitet", sagt Anne-Sofie Risåsen, Head of Nordics bei Cognizant. "Unsere umfangreichen Investitionen in digitale Technologien, wie künstliche Intelligenz und Datenanalyse, positionieren Cognizant noch besser. Sie erlauben uns, der beste Technologiepartner für Aker Solutions zu sein und das Unternehmen bei seinen aktuellen und neuen geschäftlichen Herausforderungen zu unterstützen."Das mehrjährige Engagement baut auf der langjährigen Beziehung von Cognizant zu Aker Solutions auf. Seit 2016 ist Cognizant der exklusive Anbieter von digitalen Systemen, Technologien und Betriebsdienstleistungen für Aker Solutions.Weitere Informationen:- Website von Aker Solutions- Website von CognizantInformationen zu Aker SolutionsAker Solutions ist ein globaler Anbieter von Produkten, Systemen und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche. Wir ermöglichen die umweltfreundliche Förderung von Öl und Gas und entwickeln energiesparende Lösungen, um den Energiebedarf der Zukunft zu decken. Durch die Kombination von innovativen digitalen Lösungen und vorausschauender Projektabwicklung beschleunigen wir den Übergang zu einer nachhaltigen Energieerzeugung. Aker Solutions beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.akersolutions.com.Informationen zu CognizantCognizant (Nasdaq-100: CTSH) ist eines der weltweit führenden professionellen Dienstleistungsunternehmen, das die Geschäfts-, Betriebs- und Technologiemodelle seiner Kunden für das digitale Zeitalter transformiert. Unser einzigartiger branchenbasierter, beratender Ansatz hilft Kunden, innovativere und effizientere Unternehmen zu planen, aufzubauen und zu betreiben. Cognizant hat seinen Hauptsitz in den USA und befindet sich auf Platz 185 der Fortune 500 und wird regelmäßig unter den meistbewunderten Unternehmen der Welt aufgeführt. 