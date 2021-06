Musk spricht vom "schnellesten Serienauto" der Welt, das keine Spezialvariante benötige. 628 Kilometer Reichweite müssen nun reichen, somit kann der Wettbewerb aufholen. Die Plus-Variante von Teslas Teuerstem sollte rund 840 Kilometer weit kommen. Der Elektroauto-Pionier stoppt nun die Entwicklung des Reichweitenmodells Model S Plaid Plus. Nach Angaben des Konzernchefs gäbe es keinen Bedarf daran, "weil der Plaid einfach so gut ist". Plaid+ is canceled. No need, as Plaid is just so good.- Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2021 Model S Plaid besitzt die ...

