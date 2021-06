Köln (ots) - Endlich wieder Live-Konzerte und Festivals! Mit dem ARD Radiofestival und dem 3satFestspielsommer können die Hörer*innen und Zuschauer*innen in diesem Sommer ein hochkarätiges und vielfältiges Klassikprogramm genießen - auch wenn sie nicht vor Ort dabei sein können. Freuen kann sich das Publikum auf erstklassige Konzerte und Opern vom Rheingau Musik Festival, dem Schleswig-Holstein Musik Festival, den Salzburger Festspielen, den Bayreuther und den Bregenzer Festspielen.Das ARD Radiofestival sendet vom 26. Juni bis 17. September 2021 neben vielen weiteren Programmhighlights in den neun ARD-Kulturradios insgesamt mehr als 80 Konzerte und Opern - nahezu 30 davon live. 3sat, das Programm von ZDF, ORF, SRF und ARD, zeigt vom 12. Juni bis 25. September jeden Samstag, ab 20.15 Uhr Opern und Konzertübertragungen.Erstmals können Klassik-Fans in diesem Jahr alle Konzerte und Opern in der ARD-Audiothek (www.ardaudiothek.de) hören. Höhepunkte des 3satFestspielsommers sind nach Ausstrahlung in der 3sat-Mediathek (www.3sat.de/wirlebenkultur) zu sehen.Den Anfang macht das Eröffnungskonzert des Rheingau Musik Festivals, das Benefizkonzert des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Von dort überträgt das ARD Radiofestival am 26. Juni 2021 live das Violinkonzert von Jean Sibelius mit Augustin Hadelich. Das hr-Sinfonieorchester spielt außerdem Felix Mendelssohn Bartholdys Sinfonie Nr. 5. 3sat zeigt das Konzert am 3. Juli 2021.Weitere hochkarätige kulturelle Highlights des ARD Radiofestivals finden Sie unter folgendem Link: https://ots.de/oaW4bbPressekontakt:WDR-KommunikationTelefon: 0221-220-7100Kommunikation@wdr.deFotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.deTwitter: https://twitter.com/ARD_PresseARD-Newsletter abonnieren: https://ard.de/presseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/4934219