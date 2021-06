Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Adidas vor Reebok-Verkauf ++ Daimler will mehr ++ Broadcom übertrifft die Erwartungen.

> MÄRKTE & KURSE | Die Indizes schleichen weiter wild hin und her. Es wird munter spekuliert und interpretiert. Die Arbeitsmarktdaten der vergangenen Woche boten ein gemischtes Bild. Zwar sind die Stundenlöhne stärker als erwartet gestiegen, gleichzeitig wurden aber weniger neue Stellen geschaffen als prognostiziert. Die Indizes konnten moderat zulegen. Für den Dow Jones ging es um 0,52 Prozent nach oben. Der S&P 500 kletterte um 0,88 Prozent und dem Nasdaq100 brachte die Handelssitzung einen Zugewinn von 1,7 Prozent.

Halbleiter sind weiterhin das Thema der Stunde. Broadcom legte am Freitag Zahlen vor, die deutlich besser ausgefallen sind als es die Konsensschätzungen erwarten ließen und auch der Ausblick kam freundlicher daher als von den Investoren erhofft. Entsprechend gefragt war die Aktie. Der Kurs verteuerte sich um knapp 2,2 Prozent.

