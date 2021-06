DJ Gute Lagebeurteilung stützt Sentix-Konjunkturindex in Deutschland

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der von dem Beratungsunternehmen Sentix für Deutschland erhobene Konjunkturindex ist im Juni zum vierten Mal in Folge gestiegen. Nach Mitteilung von Sentix erhöhte sich der Index auf 32,9 (Mai: 26,1) Punkte, den höchsten Wert seit Februar 2018. Der Index der Lagebeurteilung stieg zum 13. Mal in Folge und erreichte 29,5 (15,3) Punkte. Der Index der Erwartungen ging dagegen auf 36,3 (37,5) Punkte zurück, es war der erste Rückgang seit Februar.

"In Deutschland nimmt die aktuelle Konjunkturbeurteilung an Fahrt auf, nachdem die stark sinkenden Corona-Zahlen mehr und mehr Öffnungsschritte für die Wirtschaft ermöglichen", schreibt Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner in der Veröffentlichung. Es werde spannend sein, zu sehen, wie lange die Öffnungseuphorie anhalte und wie sich der Handel mittelfristig weiterentwickele, sollte die Maskenpflicht weiter Bestand haben.

Der Konjunkturindex des Euroraums erhöhte sich auf 28,1 (21,0) Punkte, wobei der Index der Lagebeurteilung auf 21,3 (6,3) Punkte kletterte und der Index der Erwartungen auf 35,3 (36,8) sank. Hübner weist darauf hin, dass der Wert der Lagebeurteilung auch im Euroraum der höchste seit Februar 2018 sei und höher liege als vor der Corona-Krise. Er erklärt das mit der bereits seit Monaten "boomartigen Situation" im verarbeitenden Gewerbe.

"Hinzu kommt, dass die Europäische Zentralbank seit mehr als einem Jahr einen sehr expansiven, geldpolitischen Kurs fährt", schreibt er. Diese üppige Liquiditätsversorgung wirke ebenfalls konjunkturbelebend.

