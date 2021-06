Deutschlands größter Flughafen öffnet nach über einjähriger Pause wieder sein Terminal 2 und die Landebahn Nordwest. Fraport rüstet sich so für deutlich zunehmenden Flugverkehr. Auch die Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort. Eine TUIfly-Maschine mit Rhodos-Urlaubern hatte die Premieren-Ehre. Nach mehr als einem Jahr Stillstand wurde am Morgen des 1. Juni das Terminal 2 des Frankfurter Flughafens wieder in Betrieb genommen. Auch die im Corona-Jahr 2020 zum Parkplatz degradierte Landebahn Nordwest ...

