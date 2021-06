Capcom soll in "Resident Evil 4" und "Devil May Cry" unberechtigterweise Fotos einer Designerin verwendet haben. Als Beweise dienen auch Informationen aus einem Datenleck bei dem Spielehersteller. Nach Ansicht der Fotografin und Designerin Judy A. Juracek hat Capcom mindestens 80 ihrer Fotos in den Videospielen "Resident Evil 4" und "Devil May Cry" verwendet. In der Klageschrift werden dem japanischen Videospielhersteller insgesamt mehr als 200 Urheberrechtsverstöße in Zusammenhang mit den beiden Spielen vorgeworfen. Neben Schadensersatz in Höhe von zwölf Millionen US-Dollar verlangt ...

