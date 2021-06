NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt Benckiser nach dem nun vollzogenen Verkauf des Großteils der chinesischen Babynahrungssparte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9000 Pence belassen. Der niedrige Verkaufspreis habe sie zwar überrascht und strahle negativ auf die Geschäfte anderer Hersteller von Babynahrung in der Region aus, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie zu den Aktien des Konsumgüterproduzenten. Auf mittlere Sicht aber sei der Deal ein Schritt in die richtige Richtung, da sich die Briten nun unter anderem auf ihren Kernmarkt USA konzentrieren könnten./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2021 / 07:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2021 / 07:49 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

