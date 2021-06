DJ Bankenverband nennt Forderungen zur Stärkung des Finanzplatzes

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Banken haben in einem Positionspapier Forderungen zur Stärkung des Finanzplatzes Deutschland erhoben. "Deutschlands Wirtschaft braucht einen international wettbewerbsfähigen Finanzplatz", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Christian Ossig. Ziel sei es, die führende Stellung des Finanzstandortes Deutschland in Europa auszubauen und dabei die Integration des europäischen Finanzbinnenmarktes voranzutreiben. "Beide Stoßrichtungen müssen hohe politische Priorität genießen", betonte Ossig.

Um diese Ziele zu erreichen, forderte der Bankenverband unter anderem weitere, engagierte Schritte in Richtung Kapitalmarktunion, internationale Standards in deutsches Recht umzusetzen und EU-Recht einheitlich in allen Mitgliedsstaaten anzuwenden, politisches Engagement bei der Ansiedlung internationaler Organisationen in Deutschland sowie ein international wettbewerbsfähiges Steuerrecht. Ein leistungsfähiger Finanzstandort könne alle notwendigen Finanzdienstleistungen für die inländischen privaten Kunden und Unternehmen bereitstellen.

"Der Brexit unterstreicht die Dringlichkeit, im europäischen Finanzbinnenmarkt zu Fortschritten zu kommen", betonte Ossig. Nach dem Ausscheiden Londons sei Frankfurt nun der führende Finanzplatz in Europa. Diese Position gelte es zu verteidigen und auszubauen. "Für den Banken- wie den Kapitalmarkt gilt: Eine gute Regulierung und eine leistungsfähige Aufsicht sind Grundvoraussetzungen für den Erfolg, denn nur stabile und sichere Märkte können langfristig im Wettbewerb bestehen", erklärte er.

