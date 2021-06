München (ots) - Immer mehr Einschränkungen werden aufgehoben und viele sehnen sich danach, endlich mal wieder rauszukommen und zu verreisen. Vor diesem Hintergrund kündigt Expedia® seine erste Travel Week an, bei der das Unternehmen jede Menge attraktive Angebote präsentieren wird. Vom 8. bis zum 12. Juni gibt es in der Expedia-App und auf Expedia.de unter anderem Rabatte auf mehr als 30.000 Hotels weltweit sowie auf über 800 Aktivitäten. Damit möchte Expedia Menschen, die sich urlaubsreif fühlen, inspirieren und Anreize für die Planung der nächsten Reise schaffen.Reisende finden bei Expedia Rabatte von bis zu 40 Prozent auf Hotels und Aktivitäten an beliebten Reisezielen - und dies nicht nur für die anstehende Sommersaison. Gebucht werden können Reisezeiträume bis einschließlich Januar 2022. Auch wer jetzt noch nicht reisen möchte, ist also bei Expedia genau richtig. Außerdem hat Expedia bekannte Influencer aus dem Reise- und Lifestyle-Bereich gebeten, individuelle Reisepläne zusammenzustellen. Für jeden dieser täglich neuen "Reisetipps des Tages" wird eine begrenzte Anzahl von Gutscheinen über 20 Prozent Rabatt angeboten.RABATTE VON BIS ZU 40 % WÄHREND DER EXPEDIA TRAVEL WEEKDamit Reisende das meiste aus ihrem nächsten Urlaub machen können, bietet Expedia fünf Tage lang Deals für absolute Traumdestinationen. Ob ein entspannter Strandurlaub mit Möglichkeiten zum Surfen oder ein Besuch verschiedener Weingüter in der Toskana - für jeden Reisenden sind passende Optionen dabei.Die Expedia Travel Week-Angebote für Hotels und Aktivitäten gelten für Reisezeiträume vom 8. Juni 2021 bis zum 31. Januar 2022 und beinhalten fast alle flexible Stornierungsbedingungen. Sie eignen sich also hervorragend, um jetzt zu buchen - und sich dann auf den wohlverdienten Urlaub zu freuen!Shiv Singh, Senior Vice President und General Manager Expedia, erklärt: "In den letzten Wochen konnten wir zahlreiche Buchungen für beliebte Reiseziele wie Mallorca und Santorini sowie andere Destinationen verzeichnen. Die Menschen freuen sich sehr, endlich wieder rauszukommen. Mit der Expedia Travel Week möchten wir ihnen jetzt noch mehr Grund zur Vorfreude geben. Wir möchten ihr verlässlicher Reisepartner sein und ihnen nicht nur noch bessere Angebote, höhere Rabatte und neue Inspirationen bieten, sondern Urlauber auch auf jedem Schritt ihrer Reise begleiten und sie jederzeit unterstützen."JETZT NEU: REISETIPPS DES TAGES - REISEEMPFEHLUNGEN MIT 20 % RABATTSpeziell für die Expedia Travel Week hat Expedia verschiedene Trendsetter aus dem Reise- und Lifestyle-Bereich gebeten, Reisen zusammenzustellen, die sie unternehmen möchten, sobald es wieder möglich ist. Die Reisetipps des Tages beinhalten zeitlich begrenzt gültige Gutscheine über Rabatte von 20 Prozent auf ausgewählte Hotels. Sie sollen Reisende inspirieren und ihnen dabei helfen, ihren lang ersehnten Urlaub oder ihre Traumreise optimal zu planen. Besonders praktisch: Interessenten können sich jetzt schon umsehen und sich eine Erinnerung für den Tag einrichten, an dem ihr bevorzugter Reisetipp angeboten wird.- DIENSTAG, 8. JUNI: Hotelideen auf Santorini und auf Malta von Reise-Bloggerin @pilotmadeleine- MITTWOCH, 9. JUNI: Sänger und Schauspieler @joern_schloenvoigt stellt seine Liebingshotels auf den Kanaren und in Amsterdam vor.- DONNERSTAG, 10. JUNI: Toskana oder Ligurien mit Fotografin und Reise-Bloggerin @annanassaft- FREITAG, 11. JUNI: Mykonos undAmalfiküste mit Reise-Bloggerin @pilotmadeleine entdecken- SAMSTAG, 12. JUNI: Erholung pur in Amsterdam und Deutschland mit diesen Tips von @annanassaft.EXPEDIA REWARDS-VORTEILEExpedia Rewards-Mitglieder erhalten bei Buchungen über die App außerdem doppelte Expedia Rewards-Punkte.Pressekontakt:Svetlana Hirth: shirth@expedia.comOriginal-Content von: Expedia.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9696/4934489