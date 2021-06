Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so die Experten von DWS.Globale Industriewerte seien im April hinter dem breiteren Markt zurückgeblieben. Unterdessen seien die Aktienmärkte von der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität dank Fortschritten bei den Impfungen beflügelt worden, obschon in Regionen wie z.B. in Indien Beschränkungen bestehen bleiben würden. Die Anlegerstimmung habe auch von einem starken Anstieg bei zahlreichen konjunkturellen Frühindikatoren profitiert. ...

