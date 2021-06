Was wirkt stärker: Konjunkturoptimismus oder Inflationsangst? Noch überwiegt unter Anlegern die Zuversicht. Doch vor allem bezüglich der USA wächst die Sorge, dass die Notenbanker noch in diesem Jahr anfangen, den Geldhahn zuzudrehen. 7. Juni 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Glänzende Konjunkturaussichten auf der einen Seite, Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik wegen steigender Preise auf der anderen - das prägt weiter das Geschehen an den Märkten. Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...