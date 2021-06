Frankfurt am Main (ots) - Gemeinsam mit den Nordverbänden des Verband Bildung und Erziehung (VBE) veranstaltet der Verband Bildungsmedien e. V. am Samstag, den 11. September 2021, in der StadtHalle Rostock wieder den Kongress "Norddeutscher Lehrertag 2021". Das Motto lautet: "Mit Vielfalt viel Halt für Schülerinnen und Schüler".Den Hauptvortrag hält Dr. h.c. Joachim Gauck, ehemaliger Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, zum Thema "Die Verantwortung von Schulen auf dem Weg zu einer pluralistischen Gesellschaft".Danach stellen sich Bettina Martin, Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Udo Beckmann, Bundesvorsitzender Verband Bildung und Erziehung e. V., Frank Thalhofer, Vorstandsmitglied Verband Bildungsmedien e. V., und Michael Blanck, VBE-Landesvorsitzender Mecklenburg-Vorpommern, in einem Speed-Talk den Fragen der Teilnehmer/-innen zu gelingenden Bildungs- und Entwicklungsprozessen.Im Anschluss können sich die Teilnehmer/-innen aus 18 Veranstaltungen in den Räumen und 18 Produktpräsentationen im Ausstellungsbereich auf drei Zeitschienen ihr persönliches Programm zusammenstellen. In den Pausen kann die begleitende Bildungsmedienausstellung besucht werden.Die Anmeldung zum NDLT 2021 ist jetzt möglich: www.norddeutscher-lehrertag.de.Pressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/4934509