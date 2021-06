Stuttgart (ots) - "Marktcheck" am Dienstag, 8. Juni 2021, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD-Mediathek und auf Youtube / Moderation: Hendrike BrenninkmeyerWie leicht fällt es Dieb*innen, Geld, Fotoausrüstung, Laptops, Tablets und Handys aus Wohnmobil und Caravan zu entwenden? "Marktcheck" begleitet den Showtrickdieb Giovanni Alecci auf Campingplätzen am Bostalsee im Saarland und in Wolfstein in Rheinland-Pfalz. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin dreht mit versteckter Kamera und zeigt typische Tricks, mit denen Tourist*innen bestohlen werden. Am 8. Juni 2021, 20:15 im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARDMediathek (http://www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck), beimSWR (http://www.swr.de/marktcheck) und auf Youtube (http://www.youtube.com/marktcheck).Weitere geplante Themen der Sendung:Rückzahlung - wenn Reisende auf ihr Geld wartenViele warten immer noch auf Rückzahlungen für Flüge, die Corona-bedingt nie stattfanden. So auch "Marktcheck"-Zuschauer aus Ludwigshafen. Über das Online-Portal Opodo hatten sie einen Flug nach Barcelona gebucht, der annulliert wurde. Ihnen wurde zwar mitgeteilt, dass eine Erstattung durchgeführt worden sei, doch Geld haben sie nie erhalten. Weitere Anfragen laufen seit mehr als einem halben Jahr ins Leere. Ein Fall für "Marktcheck"-Reporter Kolja Schwartz.Grillen - welche Marinade passt am besten?Eine Marinade verleiht Fleisch oder sonstigem Grillgut Geschmack. Welche passt zu welchem Fleisch? "Marktcheck"-Ernährungsexpertin Sabine Schütze erklärt, was eine Trockenmarinade ist und welche Gewürze sich am besten eignen. Sie zeigt außerdem, welche fleischlosen Varianten sich zum Grillen anbieten, wie etwa Feta im Kohlrabiblatt.Rasen fit machen -wie man Moos, Unkraut und kahle Stellen loswirdUnkraut, Moos und kahle Stellen - Probleme gibt es beim Rasen jede Menge. Diplom-Agrarbiologe Martin Boksch unterstützt einen "Marktcheck"-Zuschauer aus Weinheim mit praktikablen Lösungen bei der Rasenpflege."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Zitate frei bei Nennung der Quelle "SWR".Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek unter www.ARDMediathek.de/SWR zu sehen sowie beim SWR unter www.SWR.de/marktcheck.Außerdem auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck.Fotos bei www.ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/marktcheck-diebstahl-campingplatz.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4934523