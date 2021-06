Es war ein historischer Durchbruch, der den sieben führenden Industrieländern gelungen ist: Die G7-Finanzminister haben sich auf ihrem Treffen in London auf eine Mindeststeuer für internationale Großkonzerne in Höhe von mindestens 15 Prozent geeinigt. Multinationale Konzerne wie Google, Facebook, Amazon und Google zahlen weltweit unglaublich geringe Steuern, weil sie geschickt ihre Gewinne verschieben, und sie zahlen Steuern auch selten dort, wo sie auch ihren Umsatz machen. Dazu spricht Martin Kerscher auf wallstreet:online tv mit Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse Baader Bank. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV'subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag