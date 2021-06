Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Fokus für die Euroland-Anleihemärkte liegt in dieser Woche auf der EZB-Sitzung am Donnerstag, so die Analysten der DekaBank.Dabei würden die Analysten, genauso wie der Markt, davon ausgehen, dass die EZB ihre PEPP-Käufe noch nicht reduzieren werde, wenngleich angesichts der in den Sommermonaten niedrigeren Liquidität die Nettokäufe vor allem ab Mitte Juli etwas absinken dürften. Angesichts der Aufwärtsrevisionen der Wachstums- und Inflationsprognosen der EZB dürfte es für EZB-Präsidentin Lagarde am 10. Juni nicht einfach werden, einen dovishen Gesamteindruck zu hinterlassen, ohne gleichzeitig die Glaubwürdigkeit der EZB zu untergraben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...