Die Ölpreise geben zum Wochenauftakt etwas nach und fallen zurück auf 71,50 Dollar je Barrel Brent bzw. 69,30 je Barrel US-Öl (WTI). Die Probleme bleiben dieselben, wie in der Vorwoche und könne kurzfristig wieder als Preistreiber aktiv werden. Die Nachfrage nach Heizöl bleibt, bei Preisen in der unmittelbaren Nähe des Jahreshochs, verhalten. Dier Ölmarkt steht auch in der neuen Woche unverändert ...

