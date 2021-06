ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Novartis nach der Asco-Tagung der US-Krebsforscher auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Studiendaten des Pharmakonzerns rechtfertigten eine neue Option zur Behandlung des kastrationsresistenten metastasierten Prostatakarzinoms, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Montag vorliegenden Studie./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2021 / 04:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012005267

NOVARTIS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de