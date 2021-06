In Zeiten von Minuszinsen und steigenden Immobilienpreisen werden Aktien, ETFs und Fonds als Geldanlage immer attraktiver. Doch um mit Werpapieren clever zu sparen, sollten Anleger bestimmte Prinzipien beherzigen.Immer mehr Menschen in Deutschland investieren ihr Geld in Aktien und Fonds. Nach Angaben des Deutschen Aktieninstituts (DAI) besaßen 12,35 Millionen Menschen Anteilsscheine von Unternehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...