Bosch hat am Montag seine neue Halbleiterfabrik in Dresden in Betrieb genommen, deren Bau der Automobilzulieferer 2018 begonnen hatte. Bosch will dort künftig auf 300-Millimeter-Wafern Chips unter anderem für die Automobilindustrie fertigen. Die Fabrik selbst ist keine Reaktion auf die aktuelle Halbleiter-Knappheit, wie bereits der Baubeginn 2018 verdeutlicht. Bis Chips aus Dresden in Autos und IoT-Anwendungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...