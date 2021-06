Der DAX startet kaum verändert in die neue Handelswoche. Anleger scheinen sich am Montag noch schwer mit einer klaren Richtung am Aktienmarkt zu tun. Das Allzeithoch bei rund 15.700 Punkten aus der letzten Woche ist aber noch immer in greifbarer Nähe. In den Fokus rückt am Morgen derweil die Aktie des VW-Konzerns. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Volkswagen (WKN 766403) Wie Medien übereinstimmend berichten, einigte sich VW mit Ex-Konzernchef Winterkorn und weiteren Managern ...

