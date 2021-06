Aktien des deutschen Nebenwertes windeln.de haben am Montag einen massiven Kurssprung hingelegt.? windeln.de-Aktie deutlich im Plus - Keine kursrelevanten Nachrichten? Spielball von Kleininvestoren?In der Spitze ging es für die windeln.de-Aktie im XETRA-Handel bis auf 1,83 Euro nach oben, das war der höchste Stand seit August 2020. Aktuell notiert der Anteilsschein noch bei 1,65 Euro und damit 73,68 Prozent höher als zum Schlusskurs am Freitag, auch zum Wochenschluss hatte die windeln.de-Aktie ...

