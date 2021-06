DGAP-News: Albis Leasing AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Albis Leasing AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.07.2021 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



07.06.2021 / 15:05

Zu der im Bundesanzeiger vom 18. Mai 2021 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung am Freitag, den 2. Juli 2021 um 11.00 Uhr (MESZ),

in Form einer virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten - Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist das Novotel Hamburg City Alster, Lübecker Straße 3, 22087 Hamburg - ist bei der Gesellschaft ein Ergänzungsverlangen des Aktionärs Herrn Bernd Günther sowie weiterer Aktionäre, für die Herr Günther in Vollmacht handelt, (gemeinsam 'die Antragsteller') fristgemäß am 1. Juni 2021 eingegangen. Die Tagesordnung der Hauptversammlung wird - unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 9 - gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG aufgrund des Ergänzungsverlangens der Antragsteller um folgenden neuen, hiermit bekanntgemachten Tagesordnungspunkt 10 ergänzt: 10. Beschlussfassung über die Abwahl des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Wolfgang Wittmann Die Antragssteller beantragen die Abwahl des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Wolfgang Wittmann. Sonstige Hinweise Unter http://www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung

sind die gemäß § 124a AktG zu veröffentlichenden Informationen, insbesondere das Ergänzungsverlangen sowie diese Bekanntmachung des Ergänzungsverlangens zugänglich. Hamburg, im Juni 2021 ALBIS Leasing AG Der Vorstand

