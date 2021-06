ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 14,70 auf 15,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dank eines günstigen Marktumfelds sowie der Fortschritte beim Umbau des Unternehmens sollten sich die Gewinne und der freie Barmittelzufluss des Industrie- und Stahlkonzerns weiter erholen, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2021 / 03:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

