Lange hatte sich Ford bei der Elektrifizierung seiner Modelle geziert. Doch nun investiert der US-Autobauer massiv in E-Autos. Fords Elektro-Pick-up F-150 Lightning kommt gut an. Die Aktie klettert auf ein 5-Jahres-Hoch.Ford plant bis 2030 mehr als 30 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung von Elektroautos und Akku-Technologie zu investieren. Bis Ende des Jahrzehnts sollen 40 Prozent der Fahrzeuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...