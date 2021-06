Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Preissteigerung sowohl in Deutschland als auch im gesamten Euroraum setzt sich fort, so die Experten von Union Investment.Die Anstiege würden auf vorübergehenden Effekten basieren: So hätten Sonderfaktoren wie Corona-bedingte Verzerrungen oder die Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung entsprechenden Einfluss auf die Preisentwicklung gehabt. Deshalb würden die Experten nach einem weiteren erwarteten höheren Anstieg ab 2022 mit rückläufigen Raten knapp unterhalb des Zielwertes der EZB von um die zwei Prozent rechnen. ...

