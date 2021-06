Wien (www.fondscheck.de) - Moventum hat einen neuen Eigentümer, so die Experten von "FONDS professionell".Die in Warschau ansässige Proservice Finteco Group habe die in Luxemburg ansässige Fondsplattform übernommen. Die dortige Finanzaufsicht CSSF habe der Transaktion zugestimmt. Das gehe aus einer Mitteilung der polnischen Gesellschaft hervor, die als Transfer Agent tätig sei und damit Lösungen in den Bereichen Abwicklung, Fondsbewertung und Unternehmensbuchhaltung anbiete. ...

