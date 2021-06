FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 163 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Knappheit der Kapazitäten am Containermarkt dürfte noch einige Jahre andauern, schrieb Analyst Guido Hoymann in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Frachtraten stiegen weiter an und damit auch seine Erwartungen an die Reederei./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2021 / 07:56 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2021 / 07:56 / CEST

