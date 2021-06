Eine robuste Konjunktur, gute Unternehmensergebnisse und Rückenwind durch die Politik sorgen für ein weiter hohes Interesse an US Aktien. Auch hier rückt ESG in den Fokus Der am häufigsten genutzte Index für die USA ist der S&P 500, der die 500 führenden Large-Cap-US-Unternehmen umfasst und 80 Prozent der Aktienmarktkapitalisierung abdeckt. Für Investoren in US-Aktien war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...