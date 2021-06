Während Börsen-Pessimisten starke Konjunkturzahlen zum Anlass nehmen, vor steigenden Zinsen zu warnen, vertrauen Börsen-Optimisten auf die Aussagen der Notenbanken, die Zinsen im Keller zu belassen. Im Ergebnis neutralisieren sich beide Seiten derzeit, so dass die Aktienmärkte mehr oder weniger auf der Stelle treten, wobei die Kaufneigung etwas größer als die Abgabebereitschaft ist. Das ist auch der Grund dafür, dass wir in Minischritten derzeit beispielsweise im DAX von Allzeithoch zu Allzeithoch marschieren. Allerdings bei rekordverdächtig niedrigen Umsätzen, was eine Aussagekraft dieser Entwicklung quasi unmöglich macht. Auf was gilt es in der neuen Börsenwoche zu achten? Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.