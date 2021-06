Die deutschen Autobauer laufen seit ein paar Wochen wie verrückt. So auch die BMW-Aktie, die seit dem Tief von Mitte Mai rund 20 Prozent zugelegt hat. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 90 Euro wurde der Weg in Richtung 100 Euro geebnet; mittelfristig rechnet Jefferies sogar mit Kursen von 135 Euro. Risikofreudige Anleger steigen in einen Turbo-Optionsschein ein.

